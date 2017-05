Die Labour-Partei setzt im Wahlprogramm für die britische Parlamentswahl auf soziale Themen: höhere Steuern für Reiche und mehr Wohnungen für Arme. Die Konservativen sprechen von einer "Weihnachtswunschliste".

Höhere Steuern für Reiche, mehr Wohnungen für Arme: Die oppositionelle Labour-Partei setzt in ihrem "radikalen" Wahlprogramm für die britische Parlamentswahl am 8. Juni voll auf soziale Themen. "Das ist ein Manifest für alle und nicht für die wenigen", sagte Parteichef Jeremy Corbyn am Dienstag in Bradford. Die regierenden Konservativen nannten die Wahlversprechen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...