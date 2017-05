Die Zerrüttung in Österreichs Regierung ist augenscheinlich: Auf der Regierungsbank sind Rot und Schwarz demonstrativ auseinandergerückt. Um noch etwas voranzubringen, setzt Kanzler Kern auf die Opposition.

Die Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Konservativen in Österreich ist faktisch am Ende. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kündigte am Dienstag vor dem Parlament in Wien an, dass er bis zu den für Oktober geplanten Neuwahlen auf wechselnde Mehrheiten setze. Es gehe nun um einen "Streit um die besten Ideen", sagte Kern.

Die seit langem stark zerstrittene rot-schwarze Koalition in Österreich ist vergangene Woche offiziell zerbrochen. Der zu einer Sachkooperation entschlossene Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner ...

