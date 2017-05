IRW-PRESS: Altech Chemicals Limited: Altech bestellt SMS Group als EPC-Auftragnehmer für HPA-Anlage in Malaysia

ALTECH BESTELLT SMS GROUP ALS EPC-AUFTRAGNEHMER FÜR HPA-ANLAGE IN MALAYSIA

Highlights-

- SMS group als EPC-Auftragnehmer bestellt - Führendes deutsches global aktives Unternehmen im Ingenieur- und Bauwesen - Weitere Leistungs-, Abwicklungs- und Qualitätsgarantien - Aktienerstzeichnung in Höhe von 100.000 US$ - Eigenkapital oder nachrangige Schuldverschreibungen bei Finanzierungsabschluss Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) (ASX: ATC) (FRA: A3Y) 16. Mai 2017 teilt mit, dass das deutsche Ingenieurunternehmen SMS group GmbH (SMS) als Generalplaner für das Ingenieur- und Auftragswesen und den Bau (EPC) der geplanten Anlage für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia bestellt wurde.

Grundlegende Voraussetzung für den Antrag auf Deckung der Projektfinanzierung der deutschen Exportkredite ist die Bereitstellung einer Leistungsgarantie durch einen EPC-Auftragsnehmer für die HPA-Anlage Der vorher vorgesehene EPC-Auftragnehmer war nicht in der Lage, diese Garantie zu stellen.

SMS, als angehender EPC-Auftragnehmer, hat Altech Folgendes vorgeschlagen:

1. Festpreis schlüsselfertiger EPC-Vertrag (bestehend); 2. Fertigstellungs- und Kostengarantien (bestehend); 3. Abwicklungsgarantie einschließlich Endproduktqualität (zusätzlich); 4. Leistungsgarantie (zusätzlich); 5. Haftung für Inbetriebnahme und Start up (zusätzlich); 6. Erstzeichnung von Altech-Aktien in Höhe von 100.000 US$ (zusätzlich); 7. Eigenkapital oder nachrangige Schuldverschreibungen bei Finanzierungsabschluss (zusätzlich).

SMS hat gegenüber Altech eine klare und präzise Garantie in Bezug auf die Leistung der HPA-Anlage zugesagt. Außerdem, aufgrund vorhergehender Erfahrungen mit Kaolin-HPA Clorwasserstoff-Verarbeitungstechniken, die Altech zum Einsatz bringen wird, hat SMS Garantien hinsichtlich der Abwicklungsprozesse und Endprodukte geliefert und wird Altechs Antrag auf Deckung der Projektfinanzierung der Exportkredite bedeutend festigen. Die zusätzlichen von SMS bereitgestellten Garantien sind extrem positive Ergebnisse, die bedeutend zur Risikominderung des Projektes beitragen.

SMS hat ebenfalls einer Erstzeichnung von Altech-Aktien in Höhe von 100.000 US$ bei formeller Ausstellung der Vertragsunterlagen zugestimmt und eine Kapitalinvestition oder nachrangige Schuldverschreibung zugunsten von Altech bei Abschluss der Finanzierungsverträge vorgeschlagen. Im gemeinsamen Einverständnis wird der zuvor vorgesehene EPC-Auftragnehmer seine vorbereitenden Projektarbeiten einstellen und alle Informationen auf das SMS-Projektteam übertragen. SMS wird die für die nächsten Monate erwartete Projektkostenschätzung fertigstellen und die Übermittlung aller Projektinformationen verfolgen.

SMS ist ein deutsches Ingenieurprivatunternehmen mit einem Jahresumsatz von ca. 3,3 Mrd. Euro. SMS bietet schlüsselfertige Lösungen mit innovativer Anlagentechnologie, einschließlich der Gebäude, Infrastrukturen und Hilfsausrüstungen für Produktionsanlagen wie die von Altech vorgesehenen HPA-Anlage. SMS wurde 1871 gegründet, hat ihren Sitz in Düsseldorf und verfügt über weltweite Niederlassungen. SMS hat jüngst Erfahrungen in Malaysia mit EPC-Verträgen sammeln können, anlässlich der erfolgreichen Umsetzung des Sakura Schmelzprojektes in Sarawak.

Iggy Tan, der leitende Geschäftsführer von Altech kommentierte die Bestellung von SMS als EPC-Auftragnehmer so: Die Beauftragung von SMS als EPC-Auftragnehmer für die vorgesehene HPA-Anlage in Malaysia, wenn auch erst kürzlich geplant, wird eine ausgesprochen positive Auswirkung auf das Projekt haben. SMS hat nicht nur bereits Erfahrung mit dem Säureauslaugungsprozess von Kaolin in HPA- Chlorwasserstoff sammeln können, sondern hat ebenfalls sein in Altech und in den Prozess gesetztes Vertrauen bewiesen, mit dem anfänglichen 100.000 US$ Kapitalbeteiligungsversprechen und der projektbezogenen Kapitalanlage oder nachrangige Schuldverschreibung bei finanziellem Abschluss. SMS hat ebenfalls ausgedehnte Erfahrungen mit der deutschen ECA-Versicherungsagentur und gehört zu den drei größten Nutzern dieser Einrichtung in Deutschland.

Für weitere Informationen: Unternehmen: Iggy Tan, Geschäftsführung Altech Chemicals Limited- Tel: +61 8 6168 1555 E-Mail: info@altechchemicals.com Shane Volk, Unternehmenssekretariat, Altech Chemicals Limited Tel: +61 8 6168 1555 E-Mail: info@altechchemicals.com Investor Relations (Europa) Kai Hoffmann Soar Financial Partners Tel: +49 69 175 548320 E-Mail: hoffmann@soarfinancial.com Wir sprechen Deutsch.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39784/Ann ATC ASX Altech appoints SMS group 16 May 2017_ger-DE (2)_FINAL_PRCOM.001.png

Über Altech Chemicals (ASX:ATC) (FRA:A3Y)

Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) hat die Absicht, sich als einer der weltweit führenden Anbieter von Aluminiumoxid mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % (4N) (Al2O3) zu positionieren.

Hochreines Aluminiumoxid (HA) ist ein hochwertiges, wirtschaftlich lukratives und stark nachgefragtes Produkt, da es für die Herstellung von synthetischem Saphir essentiell ist. Synthetischer Saphir wird in der Herstellung von Substraten für LED-Lampen, Halbleiter-Wafer in der Elektronikindustrie sowie kratzfestem synthetischen Saphirglas für Armbanduhren, optische Fenster und Smartphone-Komponenten eingesetzt. Für die Herstellung von synthetischem Saphir gibt es anstelle von HA kein Ersatzmaterial.

Auf internationaler Ebene beträgt der Bedarf an HA rund 25.315 Tonnen pro Jahr (2016). Bei der Nachfrage verzeichnet man jährlich ein Gesamtwachstum von 16,7 % (2016 - 2024), das vor allem durch den weltweit steigenden Einsatz von LEDs angetrieben wird. Als energieeffiziente, längerlebige und kostengünstigere Beleuchtungsvariante verdrängen LED-Beleuchtungskörper die herkömmlichen Glühlampen immer mehr vom Markt.

Die derzeit am Markt tätigen HA-Produzenten verwenden teure und hochgradig verarbeitete Aufschlagsmaterialien wie z.B. Aluminiummetall zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid. Altech hat eine bankfähige Machbarkeitsstudie für die Errichtung und den Betrieb einer HA-Anlage mit 4.000 Tonnen Jahreskapazität im Industriekomplex Tanjung Langsat in Johor, Malaysien erstellt. In dieser Anlage wird hochreines Aluminiumoxid direkt aus Kaolin hergestellt, das aus der zu 100 % unternehmenseigenen Kaolinlagerstätte bei Meckering in Westaustralien stammt. Altech wird bei seinem Produktionsverfahren für die Extraktion von hochreinem Aluminiumoxid unter Anwendung einer Methode auf Salzsäurebasis (HCl) eine herkömmliche Standardanlage samt Standardausrüstung einsetzen. Die Produktionskosten dürften dabei bedeutend niedriger ausfallen als bei den etablierten HA-Produzenten.

Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Projektfinanzierung und plant, mit der Projektentwicklung im 4. Quartal 2017 zu beginnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die anhand von Begriffen wie z.B. geht davon aus, prognostiziert, kann, wird, könnte, glaubt, schätzt, hat zum Ziel, erwartet, plant oder beabsichtigt sowie ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, zu erkennen sind. Hinweise, Richtlinien oder Prognosen zu den zukünftigen Einnahmen, zum Vertrieb, zur Finanzlage oder zum Leistungsprofil, zu den Zielen, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf die Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der Bewertung der aktuellen Wirtschafts- und Betriebssituation sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als realistisch eingeschätzt werden und nach aktueller Einschätzung auch eintreten werden. Diese unterliegen jedoch beträchtlichen technischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren verbunden, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens, der Direktoren und der Unternehmensführung liegen. Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit zu garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen und Erfolge, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung direkt oder indirekt genannt werden, tatsächlich eintreten. Die Leser sollten sich demnach nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen geschätzten, zum Ausdruck gebrachten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Es besteht ebenfalls keine Sicherheit bezüglich der Deckung der Projektexportkredite (ECA) durch die deutsche Regierung und/oder für die Genehmigung von Projektschuldverschreibungen. Das Unternehmen macht keine Zusicherungen oder gibt keine Garantien hinsichtlich der Ergebnisse des ECA-Antragsverfahrens. Außerdem hat das Unternehmen von seinem bestellten und vorgesehenen EPC-Auftragnehmer, der noch mit der Fertigstellung einer detaillierten Aufstellung der geplanten Anlage für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia beschäftigt ist, bis heute weder Schätzungen der Investitionskosten für das Projekt erhalten; noch eine ausreichende Anzahl an Angaben zu den Betriebskosten, um eine Schätzung vornehmen zu können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39784 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39784&tr=1

