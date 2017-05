Die Parlamentsfraktionen in Österreich haben sich am Dienstag auf einen Termin für Neuwahlen geeinigt: Diese sollen am 15. Oktober stattfinden. Der designierte ÖVP-Vorsitzende Sebastian Kurz schrieb auf Twitter, er sei froh über die vorgezogenen Wahlen.

"Bis dahin brauchen wir einen geordneten Übergang", betonte er. Am Montag hatte sich die Opposition auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag geeinigt. Die seit langem stark zerstrittene Koalition aus SPÖ und ÖVP war in der vergangenen Woche offiziell zerbrochen, der österreichische Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner kündigte seinen Rücktritt von allen Ämtern an.