Weiter auf Erfolgs- und ModernisierungskursDie Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland präsentierenGeschäftsbericht 2016 und Investitionsoffensive(press1) - Mainz, 16. Mai 2017 - Erlebnisprogramme, Gästeservice undmoderne Ausstattung statt Schlafsaal und Tischdienst: Die Jugendherbergenvon heute sind mehr als ein Dach über dem Kopf. Die insgesamt 45Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland präsentieren sich alsengagierte und herzliche Gastgeber mit umfangreichen Angeboten fürFamilien, Schulklassen und Gruppen."2016 war wiederum ein starkes Jahr für uns!", bringt es Jacob Geditz,Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und imSaarland, bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2016 auf den Punkt.Und zugleich ein herausragendes Jahr in der bisherigenUnternehmensgeschichte. Schließlich startete der DJH-Landesverband 2016seine größte Investitionsoffensive: 40 Millionen Euro werden bis Ende 2019in die Häuser gesteckt.Neubau und Modernisierung sind allerdings nur ein Teil derUnternehmensstrategie: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und imSaarland präsentieren sich aus zwei Gründen bestens gewappnet für dieZukunft: "Wir entwickeln uns kontinuierlich und konsequent weiter, indemwir einerseits in die Ausstattung unserer Häuser investieren undandererseits unser Angebot, unsere Programme, in den Jugendherbergeninhaltlich weiter ausbauen", erläutert Geditz das Konzept.Und die Zahlen sprechen für sich: Die Übernachtungszahlen der 45 Standortehaben sich auch im Jahr 2016 wieder positiv entwickelt. 463.677 Gästebesuchten im vergangenen Jahr die Jugendherbergen und blieben fürinsgesamt 991.125 Übernachtungen. Die bisher schon hohe Zimmerauslastungder Häuser stieg im Vergleich zum Vorjahr weiter von 61,02 Prozent auf62,86 Prozent, Platz 1 in Deutschland.Und auch mit Blick auf weitere Zahlen belegt der DJH-LandesverbandRheinland-Pfalz und Saarland seine bundesweite Spitzenposition. Bei denFamilienübernachtungen haben die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und imSaarland mit 35 Prozent bzw. 343.099 Übernachtungen die bundesweit höchsteAnzahl an Familienübernachtungen. Familien stellen somit das größteGästesegment dar, gefolgt von Gruppen (33 Prozent bzw. 327.290Übernachtungen) und Schulen (32 Prozent bzw. 320.736 Übernachtungen).Sind die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr zwar leichtrückläufig (2015: 1.001.686 Übernachtungen, 465.296 Gäste), ist dieserRückgang aus DJH-Sicht eine vorübergehende Konsequenz aus derumfangreichen Investitionsoffensive: 2016 waren wegenModernisierungsmaßnahmen die Jugendherbergen Tholey und Mayen komplettgeschlossen und die Jugendherberge Wolfstein teilweise.Gleich acht Jugendherbergen werden im Zeitraum 2016 bis 2019 modernisiert.Die beiden Häuser Tholey und Mayen sind seit dem 1. April dieses Jahreswieder "am Netz" und zählen somit zu den modernsten JugendherbergenDeutschlands.Zurzeit läuft die Modernisierung und Erweiterung der Jugendherberge Trier.Diese wird bis zum 1. April 2018 zur größten Jugendherberge des Landesausgebaut, mit 370 Betten und erwarteten 90.000 Übernachtungen jährlich.Am 1. Juni beginnt die Modernisierungsmaßnahme der JugendherbergeWolfstein/Pfalz. Ein neuer Jugendherbergsstandort entsteht ab September imehemaligen denkmalgeschützten Hauptpostgebäude in Pirmasens mit derCityStar-Jugendherberge. Es folgen die Erweiterung der JugendherbergeSpeyer, die Modernisierung und Erweiterung der Jugendherberge Saarburg unddie Modernisierung der Jugendherberge St. Goar."Der Dreiklang aus Modernisierung, Erweiterung und Neubau ist aktuellunsere größte Aufgabe und Herausforderung - aber zugleich auch diejenige,mit der wir weiter auf Erfolgskurs bleiben", so Geditz. Gleichzeitig wirddas Programmangebot vor Ort weiter ausgebaut: Erlebnis- undFreizeitprogramme für Familien, Klassen und Gruppen stehen auf der Agenda.Gleichzeitig soll die Zahl der Online-Buchungen mit dem Ausbau desderzeitigen Angebots steigen.Bis Ende 2017 werden deutlich mehr als eine Million Übernachtungenerwartet, rund 1,2 Millionen sollen es bis 2020 sein. So bleiben dieJugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter auf Erfolgskurs.(Zeichen: 4.175)Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im SaarlandDie Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind eineingetragener, gemeinnütziger Verein. Der rechtlich und organisatorischselbstständige Verband ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH).Der Verband betreibt in Rheinland-Pfalz und im Saarland 45 Jugendherbergen(40 in Rheinland-Pfalz und 5 im Saarland), die zu den modernsten inDeutschland gehören. Die Organisation hat 240.000 Mitglieder undbeschäftigt insgesamt 850 Mitarbeiter. Jährlich werden rund 1 MillionÜbernachtungen verzeichnet, der Umsatz beträgt mehr als 38,5 Mio. Euro.Gäste sind Familien mit 35 Prozent, Schulen mit 32 Prozent und Gruppen wieVereine, Verbände, Organisationen mit 33 Prozent. Die Zentrale befindetsich in Mainz.
Mehr unter http://www.DieJugendherbergen.de

