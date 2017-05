NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist es am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Der S&P 500-Index und die Nasdaq-Indizes erreichten sogar neue Bestmarken.

Der Dow Jones Industrial gewann in der ersten halben Stunde des Handels 0,20 Prozent auf 21 023,09 Punkte. Sein Rekordhoch hatte er im März bei 21 169 Punkten erreicht.

Der marktbreite S&P zog ihm zuletzt auf einen Höchststand von 2405 Punkten davon. Zuletzt lag er mit 0,06 Prozent im Plus bei 2403,85 Punkten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann 0,22 Prozent auf ein neues Hoch von 5716,96 Punkte./ag/tos

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

