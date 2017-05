Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG angesichts des Anteilsverkaufs am Bildungsanbieter Schülerhilfe auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Da der Verkaufspreis höher sei als die Zahlen in den Büchern, werde der Verkauf im dritten Quartal zu einem Sonderertrag von etwa 9 Millionen Euro führen, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Dienstag. Er habe entsprechend aus seine Jahresschätzung angepasst./tih/la

