Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0008212518 Enea AB 16.05.2017 SE0009697220 Enea AB 17.05.2017 Tausch 1:1

KYG089091063 Grand Baoxin Auto Group Ltd. 16.05.2017 KYG4134L1077 Grand Baoxin Auto Group Ltd. 17.05.2017 Tausch 1:1