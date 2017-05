New York - An der Wall Street ist es am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Der S&P 500 -Index und die Nasdaq-Indizes erreichten sogar neue Bestmarken. Der Dow Jones Industrial gewann in der ersten Dreiviertelstunde des Handels 0,15 Prozent auf 21 013,95 Punkte. Sein Rekordhoch hatte er im März bei 21 169 Punkten erreicht.

Der marktbreite S&P zog ihm zuletzt auf einen Höchststand von 2405 Punkten davon. Zuletzt lag er mit ...

