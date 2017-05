Die Aktie von Evotec zeigt sich momentan fester (+1,5%). Mit diesem Kursaufschlag zählt die Aktie von Evotec bislang zu den klaren Top-Performern des Tages im TecDax - nur noch 6 Papiere verbuchen einen höheren Kursgewinn. Die Evotec-Aktie startete heute bei 12,88 Euro in den Handel und verbuchte am Vortag bei moderaten Umsätzen einen Kursgewinn in Höhe von +1,6%. Bis zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...