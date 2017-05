Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 16.05.2017 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.00 price target. Abstract: Valneva published Q1/17 results on 11 May, which were slightly better than our expectations. Total group revenues and grants increased by 18% y/y in Q1/17 and amounted to EUR29.1m (FBe: EUR28.9m; Q1/16: EUR24.7m). Revenue growth was chiefly driven by the travel vaccines portfolio. Product revenues increased by 27% to EUR25.9m (FBe: EUR24.6m; Q1/16: EUR20.4m). The company achieved EBITDA of EUR3.4m (FBe: EUR2.6m; Q1/16: EUR0.0m) underscoring its self-sustaining business model. Considering the good Q1/17 results, we see the company on track to achieve our FY/17 forecasts. We reiterate our Buy recommendation and EUR4.00 price target. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00. Zusammenfassung: Valneva veröffentlichte die Q1/17-Ergebnisse am 11. Mai, die etwas besser als unsere Erwartungen waren. Die Gesamtumsatzerlöse und Zuschüsse stiegen im ersten Quartal um 18% gegenüber dem Vorjahresquartal und betrugen EUR29,1 Mio. (FBe: EUR28,9 Mio., Q1/16: EUR24,7 Mio.). Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch das Reiseimpfstoffportfolio getrieben. Die Produktumsätze stiegen um 27% auf EUR25,9 Mio. (FBe: EUR24,6 Mio., Q1/16: EUR20,4 Mio.). Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von EUR3,4 Mio. (FBe: EUR2,6 Mio., Q1/16: EUR0,0 Mio.), welches das selbsttragende Geschäftsmodell unterstreicht. In Anbetracht der guten Q1/17-Ergebnisse sehen wir das Unternehmen auf dem richtigen Weg, um unsere FY/17-Prognosen zu erreichen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR4,00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15181.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

