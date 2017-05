IRW-PRESS: Great Panther Silver Ltd.: Great Panther Silver informiert über die Jahres- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre

Great Panther Silver informiert über die Jahres- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre

Vancouver, British Columbia, 16. Mai 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) (Great Panther, das Unternehmen) gibt bekannt, dass man eine Information über die Hauptversammlung an alle Aktionäre per Stichtag 21. April 2017 versendet hat. Die Jahres- und Sonderhauptversammlung wird in Raum 1330, 200 Granville Street, Vancouver, British Columbia, am 8. Juni 2017 um 11 Uhr PST stattfinden.

Das Unternehmen ermutigt alle Aktionäre, die Hauptversammlungsunterlagen zu lesen, die auf der Webseite www.greatpanther.com, dort auf der Unterseite für die Jahres- und Sonderhauptversammlung, zu finden sind. Der Vorstand von Great Panther empfiehlt, dass die Aktionäre für alle vorgeschlagenen Punkte stimmen. Die Aktionäre werden daran erinnert, dass ihre Stimmen wichtig sind und sie werden ermutigt, so bald wie möglich abzustimmen.

Wie man abstimmt

Registrierte Aktionäre (diejenigen, die die Aktien in ihrem eigenen Namen halten, repräsentiert durch ein physisches Zertifikat oder über Direct Registration System) können per Mail, Internet, Telefon oder persönlich auf der Jahres- und Sonderhauptversammlung abstimmen. Im Interesse des Zeitplans werden die Aktionäre ermutigt, über das Internet oder über Telefon wie folgt abzustimmen:

- Internet: Stimmen Sie online auf www.investorvote.com ab, indem Sie die auf Ihrem Stimmformular (das Sie per Post oder Internet erhalten haben) befindliche Kontrollnummer verwenden. - Telefon: Wählen Sie +1 (866) 732-VOTE (8683) kostenfrei oder Fax: +1 (866) 249 7775

Anspruchsberechtigte Aktionäre (die die Aktien über eine Bank, Broker oder anderen Vermittler halten) besitzen unterschiedliche Stimmrechtunterlagen und sollten den Anweisungen auf ihrem Abstimmungsformular folgen. Aktionäre, die Fragen habe oder ihre Abstimmunterlagen nicht erhalten haben können sich an Great Panthers Vertreter für Abstimmungen

- Laurel Hill Advisory Group - Kostenfrei: +1 (877) 452 7184 - Tel.: +1 (416) 304 0211 - Email: assistance@laurelhill.com

Über Great Panther

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert. Außerdem hat das Unternehmen einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Anteile am Coricancha Minenkomplex in den Zentralanden von Peru unterzeichnet und verfolgt weiter Bergbaugelegenheiten in Amerika.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Great Panther Silver Ltd. Spiros Cacos Direktor Investor Relations +1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766 scacos@greatpanther.com www.greatpanther.com Deutsche Anleger: Metals& Mining Consult Ltd. Tel.: 03641 / 597471

