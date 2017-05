Mainz (ots) - Woche 20/17 Mittwoch, 17.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015



6.10 Himmelfahrtskommando - Im Kajak gegen die Nazis



6.50 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin



7.35 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



9.05 Zeichen des Bösen - Die Runen der SS Deutschland 2016



9.55 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015



10.35 Hitlers Angriff aus dem All Das Geheimnis der V2



11.20 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe



12.00 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen



12.50 Geheim, getarnt, gejagt: Erlkönige im Visier Auf Auto-Jagd im Norden



13.30 Die Crashtester - Unfallforscher ermitteln Deutschland 2016



14.20 Die Trucker Immer gegen die Uhr



15.00 Die Trucker Mit Vollgas zur Hochzeit



15.45 Die Trucker Schwere Last auf Achse ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.05 Unschuldig hingerichtet Ein rätselhafter Feuertod USA 2010



( weiterer Ablauf ab 23.50 Uhr wie vorgesehen )



