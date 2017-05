Die neue französische Regierung wird voraussichtlich zur Hälfte aus Frauen bestehen. Bevor er die Namen seiner Regierungsmitglieder nennt, will Präsident Macron aber noch deren Steuererklärungen prüfen.

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron will am Mittwoch sein neues Kabinett vorstellen. Die ursprünglich für Dienstagabend erwartete Bekanntgabe wurde verschoben, um noch die Steuerunterlagen und mögliche Interessenkonflikte potenzieller Minister zu prüfen, wie der Élysée-Palast mitteilte. Die Regierung, die Macrons Pläne für eine Umgestaltung der französischen Politik in die Tat umsetzen soll, soll zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen.

Macron hatte die Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen am 7. Mai mit dem Versprechen gewonnen, in der französischen Politik aufzuräumen. Seine Minister müssten eine Erklärung unterzeichnen, in der sie sich zu Integrität und moralischem Verhalten verpflichten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...