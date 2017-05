Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, ist nach wie vor skeptisch, was die Aktie von Daimler angeht. Auch die jüngste Erholung ändert nichts an seiner Einschätzung. Laut Maydorn sprechen derzeit einige Gründe gegen ein Investment in Daimler. Alle Einzelheiten erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Infineon, QSC, ProSiebenSat.1, Solarworld, Nordex und Tesla. Das komplette Interview finden Sie hier.