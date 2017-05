Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



14 Tage voller unvergesslicher Eindrücke, spannender Geschichten und toller Fotomotive - das verspricht die LUMIX Photo Adventure Texas. Dabei entdecken die Reisenden den Lone Star State in all seiner Vielfalt durch den Sucher ihrer LUMIX Kamera - von den Sandstränden am Golf von Mexiko über die Cowboys und Cowgirls in Fort Worth bis hin zu Metropolen wie Austin, Houston und Dallas. Für die Planung und Umsetzung der LUMIX Photo Adventure kooperiert Panasonic mit den Reiseexperten von America Unlimited, Best-Reisen und Texas Tourism. Angeboten wird die 14-tägige Reise nach Texas zu sechs Terminen ab Frühjahr 2018. Die Teilnehmerzahl ist pro Reise auf 10 Personen begrenzt.



Weite Prärien, traditionelle Ranches und Cowboy-Alltag - kaum ein anderer amerikanischer Bundesstaat wird so sehr mit dem Wilden Westen assoziiert wie Texas. Country-Musik in geschichtsträchtigen Orten wie Luckenbach und Line Dance Sessions in den größten Honky Tonk Bars der Welt prägen das Bild des Lone Star States. Doch Texas bietet weit mehr als das: Die LUMIX Photo Adventure verbindet Ursprünglichkeit und Moderne und schafft dadurch atemberaubende Momente und Fotomotive. Zwischen Houstons trendiger Street Art-Szene, den alternativen Vierteln von Dallas und der Cowboy-Stadt Bandera liegen Welten. Die Musik-Stadt Austin tanzt zu Jazz, Blues und Co., während in Luckenbach noch heute Willie Nelsons Countrymusik gespielt wird.



Innerhalb von zwei Wochen bereisen die Teilnehmer der LUMIX Photo Adventure die bildstärksten Orte in Texas. Der Reiseverlauf bildet die gesamte kulturelle und geografische Vielfalt des mittleren Südens der USA ab und zeigt den Lone Star State von seiner weniger bekannten Seite. Dabei lässt der Zeitplan immer wieder auch Raum für spannende Begegnungen und individuelle Entdeckungstouren. Fester Bestandteil des Reisegepäcks ist hierfür die Travelzoomkamera LUMIX TZ58, die bereits im Preis der Reise inkludiert ist.



Den Auftakt für die LUMIX Photo Adventure Texas machte vom 27. April bis 4. Mai 2017 eine Produktionstour. Hierbei wurden die Grundlagen der für Frühjahr 2018 buchbaren Reise geschaffen und die eindrucksvollsten Fotospots gesichtet. Als musikalische Botschafter begleiteten die Reise Dominic Donner, Sänger und Songwriter aus Berlin, und Sängerin lùisa aus Hamburg. Die Profi-Fotografen Felix von der Osten und Jochen Manz hielten die ersten Motive und Begegnungen des musikalischen Roadtrips mit der LUMIX GH5 in Bildern fest.



Staub- und spritzwassergeschützt bewies die spiegellose Systemkamera dabei, dass sie optimal für die Herausforderungen der LUMIX Photo Adventure gerüstet ist. Die 6K Fotofunktion der GH5 ermöglichte es den Fotografen etwa, jeden Augenblick der Reise zielsicher einzufangen. Aus einer Bildsequenz von 30 Bildern pro Sekunde lassen sich so von jedem Reisehöhepunkt einzelne Momentaufnahme als Standbilder mit 18 Megapixeln und damit in druckfähiger Auflösung extrahieren. Zahlreiche Kreativmodi bieten darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten, die Bilder direkt an der Kamera zu bearbeiten und per Wifi mit der Familie und Freunden in Deutschland und der ganzen Welt zu teilen.



Gemeinsam mit der Gruppe reisten zudem vier Journalisten namhafter deutscher Foto- und Lifestyle-Magazine in den Lone Star State.



Weitere Informationen zur LUMIX Photo Adventure Texas finden Sie unter: http://ots.de/oPZiZ



Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven finden Sie auf Youtube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global/home.html, www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 D-22525 Hamburg (Germany)



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner Panasonic: Michael Langbehn Tel.: +49 (0)40 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com