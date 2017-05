Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-16 / 16:16 *-> Torsten Akmann, Staatssekretär für Inneres (Land Berlin), Friedrich Brieger * *(IHK Berlin), Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses und ca. 80 weitere Gäste * *nahmen an der Eröffnung teil* *-> Sicherheitsdienste und -technik sowie Reinigungsdienstleistungen unter einem Dach* *-> Familienunternehmen seit fast 27 Jahren mit vielfältigem Portfolio in Berlin präsent* *Berlin (16. Mai 2017). In Anwesenheit von Torsten Akmann, Staatssekretär für Inneres bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin, und Friedrich Brieger, * *Branchenkoordinator "Allgemeine Dienstleistungen, Banken und Versicherungen" bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hat die Dienstleistungsgruppe KÖTTER Services ihre neuen Räumlichkeiten "Am Borsigturm 100" in Tegel eingeweiht. Auf ca. 1.500 Quadratmetern sind Sicherheitsdienste, Sicherheitstechnik und Gebäudereinigung unter einem Dach gebündelt. Dadurch profitieren Kunden und Mitarbeiter von kurzen Wegen und effizienten Abläufen. * "Der moderne Standort unterstreicht unsere Verwurzelung in der Hauptstadt und wird zusätzlichen Rückenwind geben, um unsere Position in den Märkten für Sicherheits- und Gebäudedienste weiter nachhaltig auszubauen", zeigte sich Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der KÖTTER SE & Co. KG Security, Berlin, überzeugt. Gemeinsam mit Silke Krüger, Geschäftsführende Direktorin der KÖTTER SE & Co. Reinigung & Service, Berlin, und Rüdiger Haase, Geschäftsführender Direktor der KÖTTER SE & Co. Security, Berlin, konnte er neben Torsten Akmann und Friedrich Brieger auch Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses sowie rund 80 weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie von Behörden und Verbänden begrüßen. Die bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe, die mit der Sparte Security größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland ist und zu den Top 10 der Facility-Service-Anbieter gehört, ist seit mittlerweile fast 27 Jahren in der Hauptstadt aktiv. "Mit dem Dienstleistungsbeginn am 1. August 1990 war unser Familienunternehmen einer der ersten privaten Sicherheitsdienstleister, der nach der Wende seine Aktivitäten in Gesamt-Berlin aufgenommen hat", erinnerte Friedrich P. Kötter, der u. a. auch Vizepräsident des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW) ist, in seiner Eröffnungsrede. "Nur drei Monate später ging bereits die Cleaning-Niederlassung an den Start." In den Folgejahrzehnten konnte der Wachstumskurs kontinuierlich fortgesetzt werden. Das Portfolio reicht heute von Sicherheitsdiensten und -technik über Reinigungs- und Personaldienstleistungen bis hin zum Risiko- und Gesundheitsmanagement. Die Auftraggeber, zu denen neben Konzernen und mittelständischen Unternehmen u. a. Behörden und Museen zählen, profitieren damit von Systemlösungen aus einer Hand, durch die sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Gleichzeitig laufen in der Hauptstadt auch die Fäden für die Betreuung international aktiver Kunden zusammen. Die zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörende German Business Protection GmbH (GBP) bietet Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Verwaltungen umfangreiche Beratungsleistungen als integriertes Risikomanagement an. Das "jüngste Hauptstadt-Kind" der KÖTTER Unternehmensgruppe ist zudem nur zwei Straßen weiter in der Wittestraße ansässig: die KÖTTER Akademie-Ost. Sie bietet auf über 600 Quadratmetern ausreichend Platz für moderne Schulungskonzepte und verfügt zusätzlich über ein angegliedertes Rekrutierungs-Center. Die KÖTTER Unternehmensgruppe _Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in _ Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 83 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftete mit ihren rund 18.900 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland im letzten Jahr einen Umsatz von 545 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter koetter.de. *Kontakt:* KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/574533.html [1] Bildunterschrift: Gruppenfoto (v. l.): Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der KÖTTER SE & Co. KG Security, Berlin; Friedrich Brieger (IHK Berlin); Torsten Akmann, Staatssekretär für Inneres (Land Berlin); Silke Krüger, Geschäftsführende Direktorin der KÖTTER SE & Co Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-05-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 574533 2017-05-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2736504371dc663dac3d5e284eead8be&application_id=574533&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 10:17 ET (14:17 GMT)