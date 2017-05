Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Schneider Electric von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen seiner relativ geringen Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt und der günstigen Bewertung zähle der Elektronikkkonzern noch immer zu seinen Favoriten in der Industriegüterbranche, wie Analyst Wasi Rizvi in einer Studie vom Dienstag schrieb. Rizvi senkte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebita) in den Jahren 2017 und 2018, rechnete für 2019 aber mit einem höheren Ebita./kro/la

