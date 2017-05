Die NRW-SPD hat nach der krachenden Wahlniederlage angekündigt, dass sie nicht für eine große Koalition zu Verfügung steht. Jetzt müssen müssen CDU und FDP herausfinden, was sie eigentlich verbindet.

In Nordrhein-Westfalen reduzieren sich die Koalitionsmöglichkeiten von alleine: Nach der Niederlage der SPD und der Absage der Sozialdemokraten an eine große Koalition im neuen Landtag, bleibt ein christliberales Bündnis die einzige noch realistische Regierungskonstellation im bevölkerungsreichsten Bundesland. Und FDP-Chef Christian Lindner, der noch am Montag zum neuen Fraktionsvorsitzenden seiner Partei in NRW gewählt wurde, zeigt sich sogleich etwas koalitionswilliger. Die FDP sehe seiner Ansicht nach keine unüberwindbaren Hürden für die Gespräche über die Bildung einer schwarz-gelben Regierung, sagte Lindner am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Düsseldorfer Landtag. Gleichzeitig sei entscheidend, "was wir inhaltlich durchsetzen können". Es müsse einen Politikwechsel geben, bei dem die Handschrift der Liberalen erkennbar sei.

Chef der NRW-CDU Armin Laschet freut's: Zwischen CDU und FDP gebe es "große Übereinstimmungen in vielen Fragen", sagte er am Dienstag nach der ersten Fraktionssitzung seiner Partei in Düsseldorf. CDU und FDP kämen bei einem Bündnis nur auf die sehr knappe Mehrheit von einer Stimme. Eine große Koalition hätte sich dagegen auf eine breite Parlamentsmehrheit stützen können. Diese hat der SPD-Landesvorstand allerdings ausgeschlossen. ...

