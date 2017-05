Apple auf Allzeithoch - Mit Anlauf und Ansage

Apple auf Allzeithoch, diese Schlagzeile ist sicher nicht NEU, aber wir hatten dies bereits hier VORAB besprochen und damit kam das Allzeithoch bei Apple gewissermaßen mit Ansage. Eine ähnliche Überschrift hatte ich damals für Sie gewählt. Und zwar genau am 25. April 2017. Bereits 20 Tage später kann diese Idee nun schon einen Gewinn von +10 Prozent vorweisen.

Apple auf Allzeithoch: Trade läuft wie am Schnürchen

Dies klingt etwas locker, wird aber nun folgend noch einmal ganz nüchtern erörtert. Randinformationen wie das Unternehmensprofil oder die ISIN finden Sie bspw. hier auf finanztreff.de

Vor rund drei Wochen schrieb ich an dieser Stelle über eine Apple Trading Idee. Ausschlaggebend für den Einstieg in diese Position bei Apple Inc. galten neben den fundamentalen und nachrichtenbasierenden Daten auch mögliche positive Indikatoren. So verwies ich auf den RSI (Relative Strength Index) der sich in einer überverkauften Situation befand und in Kombination mit anderen Parametern sich genau passend für den Angriff auf das Allzeithoch positioniert haben könnte. Dazu das Bild aus dem Rückblick noch einmal, Handelsplattform nextmarkets:

So entstand die Trading Idee zu Apple

Den vollständigen Artikel lesen ...