Die separat gesammelten Mengen haben sich seit 1992 von rund 1.3 Mio.

Tonnen auf heute über 3.2 Mio. Tonnen vergrössert.

Über die letzten 25 Jahre konnte der Umweltnutzen um den Faktor 3.3

gesteigert werden. Der Umweltnutzen durch Recycling hat also stark

zugenommen: Das Recycling in der Schweiz spart heute so viel

Umweltbelastung ein, wie 65% des gesamtschweizerischen

Heizölverbrauchs generieren. Das ist so viel, wie 12 Mio. Ölfässer zu

je 200l.



Dank den Anstrengungen der Recyclingsysteme, den technischen

Verbesserungen, den zahlreichen Regulierungen wie auch des hohen

Einsatzes der Bevölkerung ist der Nutzen des Recyclings heute nahe am

Optimum angelangt.



Swiss Recycling publiziert zweijährlich einen Leistungsbericht,

welcher den Gesamtnutzen des Recyclings sowie

Hintergrundinformationen zum Recycling aufzeigen. Dieses Jahr steht

der Rück- und Ausblick im Zentrum: Was hat sich seit der Gründung

Swiss Recycling im 1992 getan? Welches sind mögliche

Zukunfts-Szenarien, die das Recycling in den nächsten 25 Jahren

verändern werden?



