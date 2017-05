Die Aktie des Wohnungsvermieters Vonovia ist das, was man einen "No Brainer" nennt, zu deutsch: ein Selbstläufer. Zumindest im aktuellen Marktumfeld. Die Mieten steigen, besonders in den Ballungsräumen, auf die sich Vonovia spezialisiert hat. Das macht es leicht, das Geschäft im Voraus zu berechnen. Von Birgit Haas

Den vollständigen Artikel lesen ...