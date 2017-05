München (ots) - Vom 24. Juli bis 4. August 2017 dreht sich bei der Summer School wieder alles um die Unternehmensgründung von Frauen nach der Eltern- oder Pflegezeit. Innerhalb von 14 Tagen wird den Teilnehmerinnen die Möglichkeit geboten, sich bei dem Schritt in die Selbständigkeit unterstützten zu lassen. Partner ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Aktionsprogramms "Perspektive Wiedereinstieg".



Mit der bpw-akademie als Ausrichter gastiert die renommierte Summer School 2017 in der technischen Hochschule Brandenburg. Bereits zum dritten Mal finden innovative Kurse zu diversen relevanten Themen statt: Neben den gefragten Schulungen mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Hintergrund, werden zudem Spezialmodule wie Entrepreneurship/unternehmerisches Denken & Handeln sowie Businessplan angeboten.



Hier setzt Prof. Dr. Klaus Sailer, Professor für Entrepreneurship an der Hochschule München und Geschäftsführer des Strascheg Center for Entrepreneurship, an. Seine Module vermitteln essentielle Kriterien für einen guten Businessplan und Beurteilungskriterien im Umgang mit Banken und Finanzierungsinstitutionen. Darüber hinaus verdeutlicht er Merkmale einer guten Geschäftsidee und sensibilisiert die Teilnehmerinnen für Entrepreneurship.



Die Eröffnung wird in diesem Jahr von Dr. Ralf Kleindiek, seit 2014 Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, begleitet.



Nutzen Sie die Chance, bei der Summer School 2017 dabei zu sein



Für die Teilnahme gelten folgende Kriterien: Die Bewerberinnen müssen eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium vorweisen, haben bereits vor der Familienphase Berufserfahrungen gesammelt und gründen zum ersten Mal ein eigenes Unternehmen.



Interessierte Frauen können sich noch bis Ende Mai 2017 unter www.bpw-akademie.de bewerben. Anmeldeschluss ist der 6. Juni 2017. Bei einer erfolgreichen Bewerbung werden alle potenziellen Gründerinnen im Juni zu einem Interview eingeladen.



Ausführliche Informationen unter: www.bpw-akademie.de https://www.perspektive-wiedereinstieg.de/ https://youtu.be/njWcp14eInw bpwSummerschool2017



