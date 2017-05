Deutsche geben wenig für Lebensmittel aus? Stimmt nicht ganz, sagt die Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, Stefanie Sabet. Aber sie schmeißen zu viel weg.

WirtschaftsWoche: Frau Sabet, Deutschland liegt auch 2016 weit unter dem EU-Durchschnitt bei den Ausgaben für Lebensmittel, etwa zehn Prozent seines Einkommens gibt der Deutsche für Essen und Trinken aus. Das ist doch keine gute Nachricht für die Lebensmittelindustrie. Trotz des Umsatzes von 170 Milliarden Euro pro Jahr könnten die Umsätze höher sein. Stefanie Sabet: Im Verhältnis wird weniger als in anderen Ländern für Lebensmittel ausgegeben, aber man muss auch sehen, dass wir in Deutschland ein sehr hohes Einkommensniveau haben. Wenn man das dann in Betracht zieht, ist es gar nicht so wenig. Die Verbraucher in Deutschland haben in jüngster Zeit eine erhöhte Bereitschaft entwickelt, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Das betrifft nicht alle, aber wir haben das in eigenen Studien an konkreten Zahlen festmachen können. Ein Viertel der Konsumenten zahlt mehr an der Ladentheke. Aspekte wie Bio, Nachhaltigkeit und Tierwohl sind da treibende Faktoren. Diese Gruppe gibt im Durchschnitt 16 Prozent mehr Geld ihres Einkommens für Lebensmittel aus.

Deutschland gilt als der schwierigste Markt für Lebensmittelhändler, ...

