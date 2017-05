Mit der neuerlichen Steigerung ist der Umsatz des deutsch-japanischen Spritzgießmaschinen-Herstellers zum vierten Mal in Folge geklettert. Der Auftragseingang lag nochmal 20 Prozent über dem Umsatz. "2016 war ein hervorragend gutes Jahr", sagt Gerd Liebig, CEO von Sumitomo (SHI) Demag, Schwaig, auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Hausmesse am Standort Wiehe. "Wir haben derzeit einen Bookblock von 350 Maschinen bei einer Produktionskapazität von 1.000 Stück", fügt er hinzu. Dementsprechend seien die Lieferzeiten derzeit länger als sich das Sumitomo wünscht. Daher plant das Unternehmen, seine Produktionskapazität um mindestens 20 Prozent zu erhöhen. "Es werden wohl eher 25 bis 30 Prozent", sagt Liebig. Damit will er das Umsatzziel für das Jahr 2017 in Höhe von 270 Mio. EUR erreichen. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2016 von 15 Prozent.

Zu diesem Wachstum haben unter anderem die Beratung und der neuorganisierte Kundenservice beigetragen. Erstere hat Sumitomo branchen- und anwendungsbezogen aufgestellt. Bei dem Kundenservice ist die Reaktionsschnelligkeit entscheidend, betont Liebig. "Daher erreichen wir jeden Kunden innerhalb ein oder zwei Flugstunden, wenn nötig." Zudem habe sich die Zahl der Wiederholungskäufer vollelektrischer Maschinen in den letzten vier Jahren ebenso verdoppelt wie der Absatz an Hersteller ...

