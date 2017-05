Dow Jones - Erneut stecken geblieben

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

endlich wieder Bewegung im Dow Jones Industrial Average®! Allerdings ist ein klarer Richtungsentscheid immer noch nicht gefallen. Der Index startete heute stark, blieb aber einmal mehr an der eingezeichneten Widerstandszone um 21.030 Punkte hängen. Für ein stärkeres Kaufsignal müssen sich die Käufer mehr anstrengen.

Unter 21.070 Punkten bleibt die Seitwärtsrange intakt. Erst ein Ausbruch über diese Marke würde deutlichen Spielraum in Richtung des Allzeithochs bei 21.169 Punkten freisetzen. Solange dieser Befreiungsschlag aber ausbleibt, müssen sich Trader gedulden. Ein Rückfall unter 20.970 Punkte dürfte zu einem Test des EMA50 bei knapp 20.940 Punkten führen.

Kann auch diese Marke nicht gehalten werden, dürfte der Index die Kurslücke schließen und erneut die Unterstützungszone zwischen 20.900 und 20.880 Punkten ansteuern. Unter 20.870 Punkten drohen deutlichere Abgaben. In einem ersten Schritt wären in diesem Fall 20.810 Punkte als Ziel vorstellbar. In einem zweiten Schritt könnten 20.730 Punkte angesteuert werden.

Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2017 - 16.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

