Nach der Pleite bei den NRW-Landtagswahlen geht Martin Schulz in die Offensive. Der SPD-Kanzlerkandidat kündigt einen "Zukunftsplan für Deutschland" an. Im Fokus stehen dabei Bildung, Forschung und Infrastruktur.

Nach drei verlorenen Landtagswahlen will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit einem "Zukunftsplan für Deutschland" in die Offensive kommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr, sagte der Parteichef in einer Fraktionssitzung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...