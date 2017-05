LOS ANGELES (dpa-AFX) - Mit einem angeblich gestohlenen Film wollen Hacker US-Medienberichten zufolge den Entertainment-Konzern Disney erpressen. Die Hacker hätten den Konzern kontaktiert und behauptet, dass sie einen Film gestohlen hätten, sagte Disney-Chef Bob Iger den Medienberichten zufolge bei einer internen Veranstaltung des TV-Senders ABC am Montag (Ortszeit) in New York.

Um welchen Film es sich handelt, verriet Iger den Berichten zufolge nicht. Die Hacker verlangten eine "große Summe", die in der Online-Währung Bitcoin bezahlt werden solle. Dem werde Disney aber auf keinen Fall nachkommen. Der Fall werde untersucht, auch von Ermittlungsbehörden. Der Disney-Konzern wollte sich am Dienstag zunächst nicht weiter äußern./cah/DP/she

ISIN US2546871060

AXC0252 2017-05-16/17:36