SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung: Unternehmen forciert das Wachstum in Europa

DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung: Unternehmen forciert das Wachstum in Europa 16.05.2017 / 17:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

SHOP APOTHEKE EUROPE Hauptversammlung: Unternehmen forciert das Wachstum in Europa.

- Sämtliche Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen

- Strategische Ausrichtung bestätigt profitables Wachstum

- Michael Köhler, CEO: "Shop Apotheke Europe ist die europäische Wachstumsstory im Online-Apothekenmarkt."

Venlo, 16. Mai 2017 - Die ordentliche Hauptversammlung von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende OTC-Online Apotheke in Europa (OTC = over the counter = rezeptfreie Arzneimittel), hat heute sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheit zugestimmt.

Die Mitglieder des Vorstands erläuterten im Rahmen ihrer Präsentation die dynamische Geschäftsentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr. "Der Online-Handel mit rezeptfreien Medikamenten und apothekenüblichen Beauty- und Pflegeprodukten hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt und bietet weiterhin ein enormes Wachstumspotenzial. In vielen unserer europäischen Märkte wird die zurzeit noch geringe Online-Durchdringung in diesem Segment in den kommenden Jahren stark ansteigen. Hinzu kommt, dass wir mit unserem Angebot eine breite Zielgruppe ansprechen, deren Bedarf stetig wächst", sagt Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Dr. Ulrich Wandel, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE, ergänzt: "Im Geschäftsjahr 2016 haben wir den Eintritt in vielversprechende internationale Märkte erfolgreich realisiert und unsere hervorragende Marktposition mit der vorzeitigen Integration von FARMALINE nochmals verbessert. Es ist uns darüber hinaus gelungen, alle wesentlichen Aufwandspositionen im Verhältnis zum Umsatz zu verbessern. Als schuldenfreies Unternehmen sind wir nun mit den Mitteln aus dem Börsengang im Oktober 2016 in der Pole-Position für ein beschleunigtes Wachstum."

Vor dem Hintergrund eines wachstumsstarken ersten Quartals bekräftigte der Vorstand der SHOP APORTHEKE EUROPE die Prognose für das Gesamtjahr 2017, die ein Umsatzwachstum in Höhe von +45% bis +55% vorsieht. Die Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere getrieben durch das internationale Geschäft. Mit dem antizipierten Wachstum einhergehend soll die Konzernbruttomarge im laufenden Geschäftsjahr erhöht werden. Für die konsolidierte EBITDA-Marge erwartet das Management zudem eine Verbesserung auf -2,0% bis -3,0%.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen Pflege-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,1 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 177 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf, Paris und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

FINANZKALENDER 2017

26. Juli 2017 Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017 13. November Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal

2017 2017 KONFERENZEN 2017

17. - 18. Mai 2017 Citi's European Internet and Digital Conference, London 22. - 24. Mai 2017 Berenberg European Conference USA 2017, Tarrytown, NY 29. - 31. August Commerzbank Sector Conference, Frankfurt

2017 06. - 08. Citi Global Technology Conference 2017, New York

September 2017 18. - 20. Berenberg & Goldman Sachs German Corporate September 2017 Conference, München 04. - 07. Dezember Berenberg European Conference, London 2017

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Die Grundlage dieser Aussagen bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Falls diese Risiken und Ungewissheiten eintreten oder die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

16.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20

E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com

ISIN: NL0012044747 WKN: A2AR94

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

574567 16.05.2017

ISIN NL0012044747

AXC0254 2017-05-16/17:36