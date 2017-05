Zwenkau (ots) - Auf der Intersolar Europe zeigt die sächsische OC3 AG mit dem Modul Solarion M210 eine optimale Lösung für Installationen auf Flachdächern. Die Glas-Folien-Module bestehen aus 48 monokristallinen Solarzellen. Diese sind rahmenlos zwischen einer Glasscheibe und einer Kunststoffdachbahn verkapselt. "Entscheidender Vorteil ist die geringe Flächenlast", erklärt Can Nuhoglu, Vorstandsvorsitzender der OC3 AG. "Diese liegt bei rund neun Kilogramm pro Quadratmeter, so erzielen wir eine deutlich höhere Flächennutzung im Vergleich zu aufgeständerten Systemen. Damit eignen sich die Solarion-Module als ideale Systemlösung für den Einsatz auf großen Flachdächern von Gewerbe- und Industriegebäuden - insbesondere bei geringen Traglastreserven." Die Module sind zertifiziert nach IEC 61215 sowie IEC 61730 und für Flachdächer mit einer Neigung von zwei bis zwölf Grad geeignet. Die OC3 AG zeigt ihr Leistungsportfolio auf der Intersolar am Stand A1.710.



Überzeugende Eigenschaften



Das Flachdachmodulsystem Solarion M210 hat eine Größe von 1,62 m x 1,15 m und liefert im Verhältnis zu vergleichbaren aufgeständerten Systemlösungen eine höhere Flächenleistung. Die Rückseiten der Solarion-Module bestehen wahlweise aus TPO (thermoplastischem Polyolefin) oder PVC (Polyvinylchlorid). Sie werden mittels Heißluftschweißen auf den entsprechenden Kunststoffdächern sicher befestigt. Durch die Integration in die bestehende Dachhaut ist der Widerstand gegen Windlasten äußerst gering bei zusätzlichem Schutz vor weiteren Witterungseinflüssen. Dank der mechanischen Unterstützung durch die vorhandene Dachstruktur sind die Lasteinflüsse auf das Modul durch Hagel oder Schnelllasten minimal. Auch die Durchdringung der Dachhaut oder eine punktuelle Dachbelastung werden vermieden. Die rahmenlose Konstruktion gewährleistet zudem einen hohen Selbstreinigungseffekt. Alle Solarmodule der OC3 AG werden unter Einsatz hochwertiger Komponenten spezialisierter Zulieferer in Deutschland hergestellt.



Über die OC3 AG:



Die OC3 AG ist Teil der 1971 gegründeten internationalen NGIM Holding, die in den Wirtschaftsbereichen Chemie, Baustoff, Energie und Technologie tätig ist. Die OC3 AG fokussiert sich als Technologieunternehmen auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten zur regenerativen Energieerzeugung sowie zur Energieeinsparung unter Einsatz modernster Technologien und Ausrüstungen. Ein Schwerpunkt ist die Produktion von PV-Modulen unter der Marke Solarion am Standort Zwenkau (bei Leipzig).



Daten Flachdach-PV-Modul "Solarion M210"



Modulaufbau: Polymer-Dachbahn (PVC oder TPO) - EVA - Kunststofffolie - EVA - Solarzellen - EVA - 3 mm ESG Solarzellen: 6 x 8 Zellen, monokristallines Silizium Abmessungen (LxBxH): 1.620 x 1.150 x 6,4 mm (35 mm mit Anschlussdose) Modulgewicht: TPO: 16,5 kg, PVC: 17,7 kg Flächenlast: TPO: 8,9 kg/m², PVC: 9,5 kg/m² Anschlussdose: Frontseitige Montage, IP 66 + 67 Anschlusskabel: 2 Solarkabel 4 mm², Länge je 1 m, HC 4 Steckverbinder



Flächenleistung: 115 Watt/m² Maximalleistung Pmax: 210 Watt Nennleistung Pmax: 154,6 Watt Maximale Systemspannung: 1.000 Volt Mechanische Belastbarkeit: 2.400 Pa



Zertifizierungen: IEC EN 61215, IEC EN 61730



Garantien: 10 Jahre Produktgarantie 10 Jahre Leistungsgarantie: 90 Prozent 25 Jahre Leistungsgarantie: 80 Prozent



Herstellungsland: Deutschland



