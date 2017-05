Zürich - Am Dienstag hat das Zürcher Software-Unternehmen die neue Version seiner integrierten Planungslösung Apliqo C3 auf den Markt. Apliqo C3 besteht aus vordefinierten Applikationen für Budgetierung, Forecasting und Financial Reporting, mit denen sich Planungs- und Analyseprozesse wesentlich schneller absolvieren lassen als mit herkömmlichen Reporting- und Planungslösungen. Mit der gewonnen Zeit haben Entscheidungsträger mehr Möglichkeiten, sich auf ihre wesentlichen Fähigkeiten zu fokussieren und so mehr Wertschöpfung im Unternehmen zu erzielen.

Im Jahr 2013 gegründet, hat Apliqo mit seiner Anwendung Apliqo C3 schon früh eine Vorreiterrolle im Bereich Unified Performance Management eingenommen. Apliqo arbeitet mit standardisierten Best-Practice-Modellen und vordefinierten Planungsprozessen, was eine schnelle, umfangreiche und kostengünstige Integration in bestehende IT-Systeme ermöglicht. Mit dem Launch der neuen Version von Apliqo C3 gelingt dem Zürcher Software-Unternehmen eine Revolution im Planungsumfeld.

Unternehmen gewinnen Zeit

Die verschiedenen Applikationen für die Bereiche Financial Analytics & Planning, Sales Analytics, Supply Chain Management, Marketing Planning und Workforce Planning arbeiten übergreifend und integrativ zusammen, lassen sich beliebig kombinieren und nehmen für die Einführung gerade einmal die Hälfte der Zeit in Anspruch, wie es herkömmliche Planungstools tun. "Unsere Philosophie ist klar: Entscheidungsträger in Unternehmen ...

