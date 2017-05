Richard Dobetsberger: Apples Apple auf Allzeithoch, die Trading Idee dazu in der Herleitung mit Update Richard Dobetsberger: An Apple a day, keeps the investor to stay... :) Apple auf Allzeithoch, die Trading Idee dazu in der Herleitung mit Update Thomas Vittner: Was haltet ihr von Warren Buffet? Ist jemand unter euch, der versucht, seine Ansätze und Gedanken zu kopieren? US-Investor Buffett stockt bei Apple auf 3 Kommentare Michael Plos: Er ist großartig! Und es ist überhaupt nicht notwendig ihn zu kopieren. Dafür gibts ja die Aktie. Je nach Dicke des Geldbeutels A oder B ... Petra Augustyn: raus aus APPLE und straight weiter damit zu NETFLIX. Petra Augustyn: ja sehr grossartig. Christian Drastil:...

Den vollständigen Artikel lesen ...