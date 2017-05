Hamburg (ots) -



Die Dole Europe, Teil der Dole Food Company, dem weltweit größten Hersteller und Vermarkter von hochwertigem Obst und Gemüse, startet eine neue Endverbraucherkommunikation. Unter dem Thema "100% Natural Snacking" unterstützt JOM Jäschke Operational Media das Unternehmen mit Online Banner Werbung im Vermarktungsgebiet Deutschland zur Stärkung der Markenpräsenz beim Endverbraucher. Die digitale Kampagne läuft auf unterschiedlichen Sites der reichweitenstärksten Portale in Deutschland. Belegt werden darüber hinaus auch Umfelder, die sich inhaltlich mit Familie, Sport, Kindern und Living auseinandersetzen. JOM Jäschke Operational Media ist für die Kampagne im Bereich Media und Bannerkreation verantwortlich. "Wir freuen uns, Dole Europe begleiten zu dürfen", sagt Henning Ehlert, Geschäftsführer JOM. "Es ist dabei spannend, im FMCG-Bereich über die klassischen, primär von TV und Print geprägten Pfade hinauszudenken und die Zielgruppe über andere Wege anzusprechen." Von Dole Europe wird diese digitale Ausrichtung ausdrücklich befürwortet. "Das Thema Markenaufbau über digitale Kanäle praktizieren wir schon seit vielen Jahren erfolgreich. JOM ist in der aktuellen Kampagne kompetenter Partner im Bereich der Mediaplanung auf reichweitenstarken Portalen", sagt Sonja Schulze, Marketing Manager Dole Europe GmbH.



Über die Dole Europe GmbH:



Dole Food Company, Inc., ist weltweit der größte Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse. Mehr Informationen unter www.dole.de



Über die JOM Group:



JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen.



JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.



Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung. JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.



