Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am Ende eines fünfjährigen staatlichen Projekts zur Imagesteigerung im In- und Ausland veranstaltet die Stadt Shenyang im Nordosten Chinas eine Aktion zum Versenden von Lächeln in die ganze Welt.



In Shengyang, Hauptstadt und größte Stadt der chinesischen Provinz Liaoning, fand am 8. Mai 2017 eine Feier zu Ehren der Hauptbeteiligten der Aktion "Shenyang Smile" statt.



Die im Jahr 2012 von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt aufgelegte Aktion hat Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht, hauptsächlich durch "wandernde Bücher" -- leere Hefte, in die positive Botschaften geschrieben werden, bevor sie weitergegeben werden.



Nach Aussage der Regierung von Shenyang wurden solche Bücher in den vergangenen fünf Jahren zehntausendfach weitergegeben und haben so ferne Länder wie Frankreich, Japan und die USA erreicht.



Bei der Feier wurden drei Preise an Personengruppen vergeben, die über die 5 Jahre einen großen Beitrag zu "Shenyang Smile" geleistet haben. Mit dem Preis "Practice and Strength of Shenyang Smile" wurden persönliche Fürsprecher der Smile-Aktion geehrt. Mit dem Preis für "Contemplative Faculty of Shenyang Smile" wurde eine Gruppe bedacht, die das Konzept von "Shenyang Smile" veranschaulicht und zur Konsensbildung und zum Mitmachen inspiriert hat. Der Preis für "Transmitting Shenyang Smile" wurde an ausgewählte lokale Medien vergeben, die den Geist des Lächelns verbreitet haben.



Unter den Preisträgern war ein Taxifahrer mit Namen Teng, bekannt als "lächelnder Bruder". Teng schaffte es 2015 in das Guinness-Buch der Rekorde, nachdem er 30.000 Selfies mit Fahrgästen aufgenommen hatte. Teng hat durch Verbreitung seiner Fotos über chinesische Social-Media-Sites wie Weibo, einen Twitter-ähnlichen Mikroblog, Berühmtheit erlangt. Er ist in unzähligen TV-Sendungen aufgetreten und wurde als Shenyangs "Most Beautiful Transportation Worker" ausgezeichnet. Außerdem wurde er zum Markenbotschafter für Shenyang Smile ernannt.



"Es ist eine universelle Ausdrucksweise für die Stimmung und Gedanken der Menschen." In einer Erklärung der Kommunalregierung von Shenyang ist zu lesen: "Mit einem Lächeln heißt man Fremde willkommen. Lächeln verwandelt Gleichgültigkeit in Wärme. Wir sind überzeugt, dass durch die Verbreitung von Lächeln mehr Wunder passieren."



