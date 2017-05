NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an die starken Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Die Kursgewinne waren jedoch merklich geringer als am Vortag. Die Aussicht auf eine verlängerte Förderkürzung durch wichtige Ölstaaten habe die Preise weiter gestützt, hieß es von Marktbeobachtern.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg zuletzt um 12 Cent auf 51,93 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 10 Cent auf 48,93 Dollar.

"Die Ölpreise nehmen nach dem kräftigen Anstieg der letzten Tage eine Verschnaufpause", beschrieben Rohstoffexperten der Commerzbank den Handel am Ölmarkt. Zuletzt hatten die Ölminister der wichtigen Förderländer Saudi-Arabien und Russland die Ölpreise beflügelt. Sie hatten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Breitschaft bekundet, eine auf Juni begrenzte Kürzung der Fördermenge bis ins kommende Jahr hinein zu verlängern.

Rohstoffexperten der US-Investmentbank Goldman Sachs halten es für wahrscheinlich, dass sich andere Förderländer der Initiative anschließen werden. Am 25. Mai treffen sich Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien, um über eine verlängerte Förderbeschränkung zu beraten. Sie soll die Ölpreise stützen./jsl/tos

AXC0263 2017-05-16/18:02