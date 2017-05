PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben auch am Dienstag keine großen Sprünge gemacht. Der EuroStoxx 50 trat kaum verändert bei 3641,89 Punkten auf der Stelle. Ihm fehlt nach der jüngsten Rally auf das höchste Niveau seit Sommer 2015 weiter neuer Antrieb.

Der CAC-40-Index sank derweil in Paris um 0,21 Prozent auf 5406,10 Punkte. Der FTSE 100 blieb in London derweil dank der hohen Kursgewinne von Vodafone auf Rekordjagd und schraubte seine Bestmarke auf 7533 Punkte nach oben. Der britische Leitindex schloss mit plus 0,91 Prozent knapp darunter bei 7522,03 Punkten./ag/tos

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0266 2017-05-16/18:06