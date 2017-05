ZÜRICH (Dow Jones)--Gebremst von einem deutlichen Minus der UBS-Aktie hat die Börse in Zürich am Dienstag ein kleines Plus eingefahren. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.128 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 65,37 (Montag: 51,71) Millionen Aktien.

UBS verloren 2,2 Prozent auf 16,25 Franken und in ihrem Sog auch die Kurse der Bankenkonkurrenten Credit Suisse und Julius Bär 1,7 bzw 1,1 Prozent. Die UBS-Aktie hatte zum Wochenstart schon am Ende des Kurszettels gelegen mit einem Abschlag von rund 1 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der Staatsfonds GIC aus Singapur 93 Millionen Aktien der schweizerischen Bank verkauft hat. Der Verkaufspreis lag bei 16,10 Franken.

Auf der Gewinnerseite standen Nestle ganz vorne mit einem Plus von 1,2 Prozent. Im Handel wurde dies mit der Stärke des Euro erklärt. Europaweit gewann der Branchenindex der Nahrungsmittelwerte 0,8 Prozent. "Gefragt sind Diageo oder Nestle, die von der neuen Euro-Stärke profitieren", sagte ein Händler. So nähmen sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Absatzmöglichkeiten der schweizerischen und britischen Unternehmen zu.

Zurich Insurance profitierten von positiven Analystenkommentaren und legten um 0,7 Prozent zu auf 285,50 Franken. JP Morgan hat das Ziel auf 302 Franken angehoben, die DZ Bank von 260 auf 317 Franken und gleichzeitig die Aktie auf "Kaufen" von "Verkaufen" erhöht. Der Versicherer habe wegen der sehr guten Solvabilität das Potenzial für positive Überraschungen, heißt es bei JP Morgan. Die DZ Bank rechnet derweil 2018 mit einer höheren Dividende angesichts der jüngsten guten Geschäftszahlen.

May 16, 2017

