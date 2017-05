Die Fusion der Stahlsparte von Thyssen-Krupp und Tata Steel rückt näher. Für die milliardenschweren Pensionslasten in Großbritannien wurde offenbar eine Lösung erzielt. Thyssen-Krupp wollte sich dazu aber nicht äußern.

In die Überlegungen für eine Fusion der Stahlsparte von Thyssen-Krupp mit dem Konkurrenten Tata Steel kommt Bewegung. Tata Steel teilte am Dienstag mit, in der Frage der milliardenschweren Pensionslasten in Großbritannien eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...