Sumitomo (SHI) Demag, Schwaig, hat die zweite Generation der vollelektrischen Spritzgießmaschinenserie Intelect am 10. Mai 2017 anlässlich seiner Hausmesse am Standort Wiehe dem Fachpublikum im Detail präsentiert. Sie ist vor allem für Hersteller von Präzisionsbaugruppen sowie technischen und optischen Teilen entwickelt. Der Hersteller hat den Preisunterschied zwischen hydraulischen und vollelektrischen Maschinen deutlich verringert. Ziel war es, für die vollelektrische Anwendungen einen Return-on-Investment von unter einem Jahr zu erzielen - und das bei voller Optionsvielfalt.

Nach der Vor-Premiere einer 500-kN-Version auf der Fachmesse K 2016 in Düsseldorf ist die neue Maschine, vom Hersteller als "die neue Intelect" vorgestellt, jetzt als Baureihe mit 500, 750, 1.000, 1.300 und 1.800 kN Schließkraft erhältlich. Die 1.800-kN-Maschine erweitert die neue Intelect-Baureihe bezüglich Schließkraft und Holmweite nach oben und schließt die bisherige Lücke auf die Midsize-Intelects. Durch die umfassendere Modularität und die eingefügte Zwischengröße stehen dem Spritzgießer Maschinen mit bis zu fünf Schneckendurchmessern pro Einspritzeinheit zur Verfügung.

Geringerer Platzbedarf der Maschine schafft Raum für Peripherie

Der Schaltschrank der Intelect ist in das Maschinenbett integriert. Einerseits vergrößert sich so der für Peripheriegeräte nutzbare Raum um die Maschine. Andererseits sind der Düsenraum und die komplette Schließeinheit für den Bediener somit leichter zugänglich. Durch die Gestaltung ist die Spritzgießmaschine deutlich kompakter als ihre Vorgänger: Die benötigte Aufstellfläche ist durchschnittlich um 10 Prozent kleiner als bei vergleichbaren vollelektrischen Wettbewerbsmaschinen. So ist etwa die 500-kN-Version etwa einen halben Meter kürzer als die Vorgängerversion.

