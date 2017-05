Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach der kleinen Delle vom Vortag wieder zugelegt. Der SMI hat sich dabei vor allem dank den starken Nestlé sicher über der Marke von 9'100 Punkten gehalten, während die vorübergehend ebenfalls starken Novartis zum Schluss wieder in die negative Zone abgerutscht sind. Insgesamt hielten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Gestützt wurde das Sentiment weiterhin von den sich festigenden Ölpreisen, insgesamt waren aber entscheidende Impulse rar. Auf dem aktuell sehr hohen Niveau bräuchte es für die Aktien klare Treiber für weitere Kursgewinne, hiess es am Markt. Da diese aber momentan nicht vorhanden seien, rückten die Indizes nur noch schrittchenweise vorwärts. Der ZEW-Index, welche die Erwartungen der Finanzexperten in Deutschland und der Eurozone widerspiegelt, bewegte sich zwar weiter aufwärts, vermochte die Märkte aber nicht zu beeinflussen. Und auch die Konjunkturdaten aus den USA zur Industrieproduktion und - auslastung brachten keinen frischen Wind.

Der Swiss Market Index (SMI) legte 0,21% auf 9'127,61 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24% auf 10'371,65 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab dagegen wegen des beschränkten Einflusses von Nestlé 0,10% auf 1'438,63 Punkte nach.

Grösster Gewinner waren Sonova mit einem Plus von 2,1%. Der Hörsystem-Hersteller ...

