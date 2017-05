Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Rotation in bisher vernachlässigte Titel hat am Dienstag den deutschen Aktienmarkt geprägt. Im DAX setzte sich die Verschnaufpause auf höchstem Niveau fort. Im Tageshoch baute der deutsche Leitindex die jüngste Rekordstrecke noch etwas aus und stieg auf den neuen Höchststand von 12.842 Punkten. Zum Schluss lag er nach einem kleinen Minus von 2,5 Punkten auf 12.805 aber wieder an der 12.800er Marke. MDAX und TecDAX zogen etwas an.

An der Spitze der DAX-Gewinner standen Thyssenkrupp, Deutsche Telekom und Bayer, die alle noch deutlich unter ihren Rekordständen standen. "Hier sehen Marktteilnehmer Nachholpotenzial", sagte ein Händler. "Die Rotation hält die Hausse am Leben", ergänzte er.

Zypries lässt Thyssen-Aktionäre hoffen

Thyssenkrupp gewannen 4,1 Prozent auf 22,49 Euro und stellten damit den stärksten DAX-Titel. Händler verwiesen auf Aussagen von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Sie will die Überkapazitäten in der Branche sowie die Stahlsubventionen und die Zölle zum Thema auf dem nächsten G20-Gipfel machen. Daneben verwiesen Händler darauf, dass sich in den vergangen Tagen Berenberg und die Deutsche Bank bullisch geäußert hatten. So hat Berenberg ein Kursziel von 28,50 Euro auf der Aktie stehen.

Deutsche Telekom zogen um 1 Prozent an auf 17,65 Euro. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel auf 20,25 von 19,80 Euro erhöht. Bayer stiegen um 1,3 Prozent.

Auf der anderen Seite gaben die Autoaktien nach schwachen Branchenzahlen etwas nach. BMW fielen um 0,8 Prozent, Daimler um 0,5 Prozent und VW um 0,7 Prozent. Die Neuzulassungen waren im April verglichen mit dem Vorjahresmonat um 6,8 Prozent gefallen, was allerdings auch an Ostern lag.

Stada auf Rekordstand

Der Finanzinvestor Advent könnte laut einem Medienbericht einen neuen Bieterwettstreit um den Arzneimittelhersteller Stada anzetteln. Die Advent International Corp, die bei dem vorherigen Bieterkampf den Kürzeren gezogen hatte, prüfe zusammen mit Shanghai Pharmaceuticals die Abgabe einer neuen Offerte, sagten mit der Sache vertraute Personen Bloomberg. An der Börse gab es aber auch Zweifel, ob tatsächlich ein Gegengebot kommt. Für die Aktie ging es im MDAX um 1,4 Prozent nach oben, auf den neuen Rekordstand von 66,38 Euro.

Thema am Markt war auch eine Index-Anpassung von MSCI. Der Index-Anbieter nimmt Hapag Lloyd, Rocket Internet und Elmos in seinen Small-Cap-Index auf, die Kurse zogen um bis zu 4 Prozent an. Entnommen aus dem Index werden Gesco und Bijou Brigitte, deren Kurse leicht nachgaben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,3 (Vortag: 87,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,97 (Vortag: 3,04) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.804,53 -0,02% +11,53% DAX-Future 12.805,50 +0,10% +11,89% XDAX 12.807,35 +0,01% +11,88% MDAX 25.102,49 +0,20% +13,13% TecDAX 2.231,39 +0,23% +23,16% SDAX 11.022,49 +0,18% +15,79% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,36% -18 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.