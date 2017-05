(neu: Schlusskurse, Bilanzierung in Euro)

LONDON (dpa-AFX) - Die Erleichterung über die Dividendenaussichten hat am Dienstag den Vodafone-Aktien deutlichen Rückenwind gegeben. Trotz eines Milliardenverlustes des britischen Telekomkonzerns kletterten sie an der Spitze des Leitindex FTSE 100 um 3,96 Prozent auf 219,45 Pence. Sie stützten neben dem britischen auch den europaweiten Telekom-Sektor.

Wie Vodafone am Dienstag vermeldet hatte, sorgten der Brexit und Abschreibungen auf das Indien-Geschäft im vergangenen Geschäftsjahr zwar für tiefrote und noch trüber als erwartet ausgefallene Zahlen, doch die Zukunft malte das Management in rosigen Farben. Börsianern zufolge milderten positive Aussagen zum freien Barmittelzufluss die Sorgen des Marktes um die Dividende. Konzernchef Vittorio Colao will den Free Cashflow nach zuletzt 4,1 Milliarden im aktuellen Geschäftsjahr auf rund 5 Milliarden Euro steigern.

Vodafone bilanziert seit diesem Geschäftsjahr in Euro, weil der Konzern einen Großteil seiner Geschäfte auf dem europäischen Kontinent macht. Da das Pfund nach dem Brexit-Votum stark gefallen ist, kommt daher jetzt bei den in Großbritannien erzielten Erlösen weniger in der Gewinn- und Verlustrechnung an.

BERNSTEIN LOBT AUCH OPERATIVES GEWINNZIEL

Analyst Dhananjay Mirchandani von Bernstein Research sprach von einem "vielversprechenden Ausblick", der auf bessere Zeiten hindeute. Neben dem Zufluss an freien Barmitteln verwies er dabei auch auf das operative Ergebnis (Ebitda), das im laufenden Jahr aus eigener Kraft um 4 bis 8 Prozent zulegen soll.

Mit in der Spitze 221 Pence hatten die Vodafone-Papiere im Verlauf ihren höchsten Stand seit Anfang November 2016 erreicht. Noch davor waren sie im August 2016 in der Spitze bis auf gut 240 Pence gestiegen, hatten dann aber mehrere Monate lang den Rückwärtsgang eingelegt - bis zum Zwischentief unter 190 Pence von Anfang Februar. Seither haben sie fast 18 Prozent an Wert gewonnen./tih/das/fbr/ajx/tos

