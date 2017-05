In wenigen Tagen wird Trump den Nahen Osten besuchen und Israel bekräftigt seine Forderungen nach einem Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Auch der neue US-Botschafter geht vom Standort Jerusalem aus.

Wenige Tage vor dem Nahost-Besuch von US-Präsident Donald Trump hat der neue US-Botschafter in Israel, David Friedman, sein Amt angetreten. Er übergab am Dienstag Präsident Reuven Rivlin sein Beglaubigungsschreiben in Jerusalem. "Es ist an der Zeit, dass die ganze Welt Jerusalem als offizielle Hauptstadt des Staates Israel anerkennt", sagte Rivlin. Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte nach einem Treffen mit Friedman: "Wir haben über die Freundschaft unserer beiden Länder gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...