Frankfurt - Johnson Matthey, der weltweit größte Verarbeiter von Platin und Palladium, stellt sich mit seiner Einschätzung zur Lage am globalen Platinmarkt gegen die Meinung von Thomson Reuters GFMS und vom World Platinum Investment Council, so die Analysten der Commerzbank.Johnson Matthey erwarte für 2017 zum ersten Mal seit sechs Jahren einen Angebotsüberschuss. Dieser solle mit 302 Tsd. Unzen zudem relativ groß ausfallen. Im letzten Jahr habe noch ein Defizit von 202 Tsd. Unzen bestanden, das allerdings deutlich nach unten revidiert worden sei. Ausschlaggebend für den erwarteten Überschuss sei eine schwächere Nachfrage (-9,5%). So werde wegen neuer Standards weniger Platin in Diesel-Katalysatoren verwendet. Daneben dürfte die Schmucknachfrage sinken, da sich die chinesischen Schmuckhersteller mehr zu Gold orientieren würden. Da die japanische Barrennachfrage ihre rekordhohen Niveaus der letzten beiden Jahre nicht halten dürfte, sei auch die Investmentnachfrage rückläufig. Der von Johnson Matthey erwartete Rückgang des Angebots reiche daher nicht aus, um den Markt im Gleichgewicht zu halten.

