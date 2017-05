In ihrem Wahlprogramm-Entwurf fordert die SPD einen Mindestpreis für die Rechte zum CO2-Ausstoß. Dabei war Umweltministerin Hendricks mit einem ähnlichen Entwurf gescheitert - auch wegen dem Widerstand aus der Partei.

Die SPD will ihrem Wahlprogramm-Entwurf zufolge einen Mindestpreis für die Rechte zum Ausstoß von Kohlendioxid in Deutschland. "Den europäischen Emissionshandel werden wir als zentrales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und einen CO2-Mindestpreis einführen", heißt es in dem Entwurf, den der Parteivorstand am Montag auf den Weg bringen soll.

Der Punkt ist überraschend, da Energie aus Kohle, Öl oder Gas so verteuert würde. Schon die Formulierung von Umweltministerin Barbara Hendricks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...