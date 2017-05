Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index deutet auf anhaltendes Wachstum in Deutschland

Die vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen von institutionellen Investoren und Finanzanalysten für Deutschland haben sich im Mai etwas weniger deutlich als erwartet aufgehellt. Zusammen mit einer deutlich besseren Beurteilung der Konjunkturlage zeichnet sich jedoch das Bild einer anhaltend robusten Konjunktur ab. Der Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 20,6 (Vormonat: 19,5) Punkte.

Bundesanwaltschaft gibt Ermittlungen zu Anschlag auf BVB-Bus ab

Gut einen Monat nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall an die Staatsanwaltschaft Dortmund abgegeben. Es hätten sich keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund ergeben, begründete die Karlsruher Behörde den Schritt am Dienstag. Der wenige Tage nach dem Anschlag festgenommene mutmaßliche Täter soll aus Habgier gehandelt haben.

Zypries kündigt Unterstützung für Stahlindustrie an - Agentur

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will der durch chinesische Niedrigpreise und Importerschwernisse in den USA bedrohten deutschen Stahlindustrie unter die Arme greifen. Die Branche sei eine "Basisindustrie" und damit zentraler Baustein für die gesamte Produktion hierzulande, sagte die SPD-Politikerin der Nachrichtenagentur Reuters. Die durch massive Überkapazitäten bedingten Marktstörungen ließen sich nur gemeinsam im Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer lösen. Deutschland wolle das im Rahmen seiner diesjährigen G20-Präsidentschaft angehen.

Strombörse EEX führt Futures für Österreich ein

Wegen der geplanten Teilung der gemeinsamen Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich führt die Leipziger Strombörse EEX Stromfutures für Österreich ein. "Die neuen Produkte werden am 26. Juni 2017 gestartet und umfassen Grund- und Spitzenlastkontrakte mit einer monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Fälligkeit", teilte die EEX mit.

Neue französische Regierung wird erst am Mittwoch bekanntgegeben

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Bekanntgabe seiner Regierung auf Mittwoch verschoben. Der Elyséepalast begründete die Verzögerung am Dienstag mit einer Überprüfung der Steuerunterlagen der Ministerkandidaten. Außerdem sollten mögliche Interessenkonflikte ausgeschlossen werden. Dies stehe im Einklang mit Macrons Versprechen, für mehr "Moral im öffentlichen Leben" zu sorgen.

Cep: EuGH-Urteil zu Freihandel kein Game Changer für Brexit

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Beteiligung nationaler Parlamente an der Aushandlung von Freihandelsabkommen zwischen EU und Drittstaaten ändert aus Sicht des Centrums für europäische Politik (Cep) nichts an der Konstellation für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen.

Unicredit: Rasches Tapering erspart der EZB Knappheitsprobleme

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre selbst auferlegten Beschränkungen bei Anleihekäufen nach Einschätzung von Unicredit nicht über Bord werfen, wenn sie die Käufe ab 2018 relativ zügig verringert und bis zur Jahresmitte einstellt. In einer Studie kommen die Analysten Luca Cazzulani und Chiara Cremones zu der Einschätzung, dass bei einem eher langsamen Tapering eine Verknappung deutscher Bundesanleihen droht.

EU-Kommission plant Zulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre

Die EU-Kommission plant eine Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für zehn Jahre. Die Behörde habe einen Vorschlag von Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis am Dienstag gebilligt, mit den Mitgliedstaaten darüber Gespräche aufzunehmen, teilte ein Sprecher mit. Brüssel verwies gleichzeitig auf die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, auf ihrem Territorium Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat zu verbieten.

US-Industrie steigert Produktion spürbar

Die Industrie in den USA hat im April ihre Produktion spürbar gesteigert. Der überraschend starke Zuwachs ist ein Zeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung gewinnt. Die Industrieproduktion stieg um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist die höchste Steigerung seit mehr als drei Jahren.

US-Baubeginne fallen zum dritten Mal in vier Monaten

Die US-Baubeginne sind im April zum dritten Mal in vier Monaten gesunken, während Experten einen Anstieg erwartet hatten. Die Zahl der ersten Spatenstiche fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Prozent auf den Jahreswert von 1,172 Millionen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg um 3,7 Prozent prognostiziert.

