Mönchengladbach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer wissen möchte, welche Angebote es gerade im nächsten Supermarkt gibt oder auf der Suche nach einem leckeren Rezept ist, der kann ab sofort Alexa, den cloudbasierten Sprachservice der smarten Lautsprecher-Geräte Amazon Echo und Amazon Echo Dot, befragen. Alexa spielt nicht nur Musik, informiert über aktuelle Nachrichten, den Verkehr und das Wetter, sondern liefert auch tagesaktuelle Informationen über das Angebot von real,-. Damit unterstreicht das Hypermarkt-Unternehmen einmal mehr die Technologieführerschaft im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und bietet als einer der ersten Händler seinen Kunden diesen digitalen Service an. Neben Highlights und Aktionen aus dem real,- Markt, wie Angebote und Rabatte, kann Alexa auch Auskunft über das real,- Rezept der Woche geben. Wer erlaubt, dass Alexa auf seine Standortdaten zugreifen darf, der kann zusätzlich den nächstgelegenen real,- Markt suchen und erhält darüber hinaus Informationen über dessen aktuelle Öffnungszeiten. "Mit der real,- Skill für Amazons sprachbasierten Cloud-Service Alexa gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt, um unsere Multichannel-Strategie auszubauen. Neben dem Relaunch unseres Onlineshops und einer neuen App, bieten wir nun mit dem real,- Alexa-Skill einen weiteren digitalen Service für unsere Kunden", sagt Jan-Philipp Blome, Geschäftsführer der real,- Digital Services GmbH.



So funktioniert's



Um Alexa zu starten muss jeder Befehl oder jede Frage mit "Alexa" beginnen. Alternative Aktivierungswörter sind Amazon, Echo und Computer. Die Funktionen von Alexa lassen sich mit sogenannten Skills, ähnlich wie Apps, erweitern. Der real,- Skill wurde von der Agentur wfp 2 für den deutschen Alexa-Skills-Shop auf amazon.de programmiert. Im Shop gibt es unterschiedliche Kategorien. Den real,- Skill findet man unter der Kategorie Shopping. Alle Informationen werden über die real,- Markt Webseite bereitgestellt. "Bisher gibt es sechs Sprachbefehle, das ist aber erst der Anfang, unser real,- Skill soll kontinuierlich um weitere Funktionen ergänzt werden. Insbesondere die Verknüpfung von Stationär und Online wollen wir weiter ausbauen", so Blome.



OTS: real,- SB-Warenhaus GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58538 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58538.rss2



Pressekontakt: real,- SB-Warenhaus GmbH Reyerhütte 51 41065 Mönchengladbach



Telefon: +49 2161 403-826 Telefax: +49 2161 403-270-826



E-Mail: presse@real.de www.real.de/presse