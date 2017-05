Mannheimer Morgen zur Elektromobilität in Deutschland Überschrift: Aus der Traum Endlich räumt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein, dass das Ziel von einer Million E-Autos in Deutschland bis zum Jahr 2020 unerreichbar ist. Experten und selbst Autohersteller sagen das schon lange. Der Traum ist geplatzt. Eine neue Technologie bahnt sich eben nicht von alleine ihren Weg. Trotz zusätzlicher neuer Modelle sind die Zulassungszahlen von Elektroautos nach wie vor bescheiden. Für Verbraucher ist es zu wenig attraktiv, sich ein solches Fahrzeug anzuschaffen. Das hat mehrere Gründe: Noch gibt es kein dichtes Netz an Ladesäulen. Die Reichweiten sind in der Regel kürzer als bei Autos mit konventionellem Antrieb. Zudem ist der Sprit momentan nicht all zu teuer. Verbunden mit (noch) relativ hohen Anschaffungspreisen werden Elektroautos zu Ladenhütern. Nur weil das Ziel von einer Million Elektroautos für das Jahr 2020 hierzulande hinfällig ist, heißt das nicht, ab jetzt die Hände in den Schoß zu legen. Das müsste der deutschen Autoindustrie schon aus eigenem Interesse klar sein: Die Kommission der EU hat den Herstellern Vorgaben beim klimaschädlichen Gas CO2 gemacht, an die sie sich halten müssen. Ohne alternative Antriebe ist das unmöglich. Zudem ist China, mittlerweile der weltgrößte Automarkt, schon viel weiter in der Entwicklung. Deutsche Hersteller dürfen nicht den Anschluss verlieren. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

