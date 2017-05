Die Deutsche Börse will nach der geplatzten Fusion mit der London Stock Exchange(LSE) stärker auf das Index-Geschäft setzen. Ihre Tochter Stoxx soll in den kommenden Jahren kräftig wachsen - und dabei auch Zukäufe ins Visier nehmen. "Wir sehen uns weltweit nach Geschäftschancen um", sagte Stoxx-Chef Matteo Andreetto in einem am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...