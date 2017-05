EPPELHEIM (dpa-AFX) - Die Umbenennung des Fruchtsafts Capri-Sonne in Capri-Sun hat der Marke nach Ansicht des Unternehmens nicht geschadet

- im Gegenteil. "Am Ende ist die Aufmerksamkeit für die Marke doch positiv für uns", sagte Capri-Sun-Chef Roland Weening dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch). "Für uns als weltweit präsente Marke bringt die Umbenennung nur Vorteile." Die Deutschen SiSi-Werke in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hatten im Februar mitgeteilt, dass die Produkte künftig weltweit einheitlich unter der Bezeichnung Capri-Sun vermarktet werden. Der deutsche Name Capri-Sonne musste weichen.

Auf den Absatz habe die Umbenennung keine negativen Auswirkungen gehabt, betonte Weening. "In ein paar Monaten wird das Thema vergessen sein, und die nächste Generation wird nur noch Capri-Sun kennen", sagte er dem Blatt." "Mit einer einzigen Marke können wir besser internationale Werbung machen oder Sponsoring betreiben."/lan/DP/tos

